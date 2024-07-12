نسرين طافش: ميهمنيش فكرة الغرور أني أبقى فنانة وحواليا معجبين

أكدت الفنانة نسرين طافش أنها أحيانًا تشعر بأن العديد من الأشخاص يسعون لكسب قلبها، قائلة: “معرفش أحب شخصين في وقت واحد”.

وأضافت نسرين طافش: “بعض الفتيات يحتارن بين اختيار هذا أو ذاك، لكنني قلبي دليلي، وأعرف ما أريده من اللحظة الأولى التي أرى فيها الشخص. قد لا أقول إنه فارس أحلامي، فالحب يأتي بالتدريج وبالعشرة، لكن إحساسي هو الذي يوجهني. لا تهمني فكرة الغرور بسبب كوني فنانة وحولي معجبين”.

من ناحية أخرى، كشفت نسرين طافش عن تفاصيل فيلمها الجديد “المصيف” مع خالد الصاوي وعمرو عبد الجليل، والمقرر طرحه قريبًا.

وقالت نسرين طافش: “الفيلم يقدم خلطة جديدة وقصة مبتكرة، وفكرة عميقة تتناول مواضيع مثيرة للجدل وشائكة. عادةً ما نربط المصيف بالفرح والضحك، لكن فيلمنا يتجه نحو دراما عالية جدًا، وأتمنى أن نقدم شيئًا مميزًا للناس”.

وعن شخصيتها في فيلم “المصيف”، قالت نسرين طافش: “ألعب دور مصممة أزياء متزوجة، وتتعرض لتدخل من طرف ثالث يحاول أن يلمس قلبها”.

واحتفل صناع فيلم المصيف والذي يقوم ببطولته خالد الصاوي ونسرين طافش، بانطلاق التصوير في منطقة المنصورية.

وحضر افتتاح فيلم المصيف كل من نسرين طافش وخالد الصاوي وأبطال العمل الذين حرصوا على تقطيع التورتة.

وفيلم المصيف يضم عددًا من النجوم منهم عمرو عبد الجليل وخالد الصاوي ونسرين طافش ونبيل عيسى وأحمد ماجد وبسنت السبكي ومن تأليف وإخراج سليم العدوي

بوابة فيتو