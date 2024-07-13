حورية فرغلي تتعاقد على بطولة فيلم “المدرسة”

تعاقدت الفنانة حورية فرغلي على بطولة فيلم “المدرسة”، وهو اسم مؤقت للعمل، حيث من المقرر أن يتم إعلان كافة تفاصيل الفيلم وقائمة أبطاله خلال الفترة المقبلة.

وعبرت حورية فرغلي عن سعادتها بالتعاون مع المخرج محمد جمال الحديني، مؤكدة أنها وافقت على الفور عندما علمت بأن هذا العمل سيكون من إخراجه.

وأضافت حورية فرغلي أن أحداث فيلم “المدرسة” تدور في إطار من الإثارة والتشويق والرعب النفسي، متناولة مخاوف الشخصيات وعدم الاستقرار العاطفي وغيرها من المواضيع.

وأوضحت أن سبب ابتعادها عن السينما لمدة 5 أعوام بعد فيلم “استدعاء ولي عمرو” يعود لعدة أسباب شخصية ومهنية.

جدير بالذكر أن فيلم “المدرسة” بطولة حورية فرغلي بمشاركة عدد من النجوم سيتم الإعلان عنهم تباعًا، قصة وسيناريو وحوار محمد شعبان، وإخراج محمد جمال الحديني.

بوابة فيتو