صلاح مناع المُطرطش، كاتب في صفحته، إنه (أبي أحمد) وصل بورتسودان بطائرة بدر

صلاح مناع المُطرطش، كاتب في صفحتو، إنو (أبي أحمد) وصل بورتسودان بطائرة بدر، وإنو هشام السوباط دفع تكلفة الرحلة من مال الشعب!

الغشيم ما قادر يفرق بين طيارة الرئاسة الإثيوبية، وسلّم الطائرات المتحرك لخدمات المناولة الأرضية التابعة لشركة طيران بدر😅

◾كم قراراً مدمراً أصدره هذا الأهطل عبر لجنة التمكين، من انتاج معامل مخ الجرادة الملتصق في كيس رأسه الفاضي؟

وجدي الكردي



