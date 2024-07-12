صلاح مناع الهبنقة!!

هل تصدق ان شخص بهذا التفكير البسيط والإماكانات الفكرية والمعرفية المحدودة، كان مسئول في الدولة وماسك ملفات مهمة !!!

شخص لا يستطيع التفرقة بين الطائرة، وبين إجراءات المناولة الأرضية ومن ضمنها سلم الصعود والهبوط من الطائرة !!

يعني مثلا مفروض أبيي احمد كان يشحن معاه سلم رئاسي من اديس !!

ما شاهدته ورأيت فيه شعار شركة بدر هو سلم الصعود الهبوط من الطائرة يا مسكين !

الشيوعين اذا أرادوا ان يصفوا شخص بالسطحية بقولو ” ده زول حزب امة ساااي ”

وقد اكد هذا المناع بعد نظر الشيوعيين ؛

فعلا انت زول حزب امة ساااي!!

وليد محمدالمبارك احمد