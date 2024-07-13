حليم عباس: مهما كان الاستعداد والسلاح يظل العامل الذاتي مهما للغاية

مهما كان الاستعداد والسلاح يظل العامل الذاتي مهما للغاية؛ ثبات وبسالة المقاتلين هذه أشياء لا تخضع للقياس والحساب.

في معارك كبيرة وخطيرة خاضها الجيش منذ بداية الحرب في سركاب وفي القيادة العامة والمدرعات وغيرها كان هذا العامل الذاتي حاسما في انتصار الجيش.

ولذلك، الروح المعنوية مهمة ولا يجب التهاون فيها. وهنا تكمن أهمية الإعلام وخطورته في نفس الوقت.

معركة سنار أمس كانت معركة شرسة استبسل فيها أبطال معركة الكرامة من مختلف الوحدات وعلى رأسهم المجاهدين. بالحسابات العسكرية الموضوعية كانت هناك مشاركة للطيران والمدفعية، ويبدو أن هناك مجهود مهني مقدر من الجيش. ولكن مع ذلك، فالنصر والهزيمة واردان بقدر متقارب في معركة كهذه. لولا ثبات وصمود وهؤلاء المقاتلين يمكن أن تذهب وتضيع كل الجهود والاستراتيجيات والخطط.

الروح المعنوية لا تشترى بالمال ولا يمكن جلبها من أي مكان، إنها تنبع من إيمان المقاتلين بقضيتهم وثقتهم في أنفسم وكذلك في قيادتهم وقبل كل ذلك إيمانهم بالشعب الذي يقاتلون من أجلهم ويقف خلفهم.

من المفترض أن المقاتلين يستمدون المعنويات من دعم الشعب ومساندته وذلك موجود بدن شك. ولكن في الميديا يحدث العكس، يبدو أن الناس هم الذين يستمدون الروح المعنوية من المقاتلين، وفي بعض الأحيان يقوم الإعلام بدور سالب، ولكن لحسن الحظ فهناك مناعة لدى المقاتلين ضد التخذيل والتثبيط.

حليم عباس