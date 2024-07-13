قطر.. “التعليم”: إجراءات جديدة لتعيين المعلمين في المدارس الخاصة

أصدرت إدارة تراخيص المدارس الخاصة تعميمًا موجهًا إلى مديري ومديرات المدارس ورياض الأطفال الخاصة بشأن إجراءات تعيين معلمين جدد.

وأكد التعميم على ضرورة إرفاق شهادة تحقق معتمدة من إحدى الجهات المعنية باعتماد المؤهلات، سواء داخل دولة قطر أو خارجها، تفيد بصحة الشهادات والمؤهلات المرفقة بالسيرة الذاتية للمعلمين الجدد. ويجب تقديم هذه الشهادات مع طلبات ترشيح المعلمين الجدد المقدمة من المدارس ورياض الأطفال الخاصة إلى إدارة تراخيص المدارس الخاصة بالوزارة للموافقة والاعتماد.

يهدف هذا الإجراء إلى ضمان جودة الكوادر الأكاديمية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وتحقيق مستوى عالٍ من التعليم. وأكدت الوزارة على أهمية هذا الإجراء في ضمان حصول الطلاب على تعليم عالي الجودة من قبل معلمين مؤهلين وكفوئين.

جدير بالذكر أن إدارة تراخيص المدارس الخاصة تشرف على عملية الترشيح في جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة، وذلك وفق قواعد وإجراءات اعتماد تعيين العاملين في هذه المؤسسات التعليمية.

وهناك 8 معايير للترشح للتوظيف بالمدارس الخاصة، منها ألا يقل عمر المعلم أو الموظف أو العامل عن ثماني عشرة سنة ميلادية، ولا يزيد عمره على خمسين سنة ميلادية عند التعيين، وبالنسبة لمدير المدرسة ألا يقل عمره عن ثلاثين سنة ميلادية وألا يزيد عمره على خمس وخمسين سنة ميلادية عند التعيين ولا يزيد عمر أي منهم في الوظيفة على 65 سنة ميلادية. كما يجب أن تتوفر لديه المؤهلات والشروط المطلوبة لشغل الوظيفة، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره سنة على الأقل، وأيضا ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم قضائي أو قرار تأديبي نهائي، كما يجب أن تثبت لياقته الطبية بمعرفة الجهة الطبية المختصة بوزارة الصحة العامة.

الشرق القطرية