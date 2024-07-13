ياسمين عز تكشف سبب ارتداء الحجاب: «محدش طلب مني» – صورة

كشفت الإعلامية ياسمين عز عن سبب ارتدائها الحجاب خلال استضافتها الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر.

وأوضحت عز، خلال برنامج «كلام الناس» المعروض على قناة «MBC مصر»، اليوم الجمعة، أنها ترتدي الحجاب دائمًا خلال الفقرات الدينية لبرنامجها.

وأضافت: «لا أحد يطلب مني ارتداء الحجاب، أنا أختار ذلك بنفسي. أجد تعليقات بعد الحلقات تقول إن الشيخ طلب مني، لكن لا، لم يطلب مني أي شيخ ذلك».

وتابعت عز: «الحلقات الدينية بتكون روحانية، الأمر بيكون احترام وإجلال للشيخ الموجود، أنا اتعودت على كده، محدش طلب مني، بعمل كده لوجه الله احترامًا للقعدة».

المصري اليوم