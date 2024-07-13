«جده اتحاكم بنفس التهمة».. نقيب القراء يعلن مقاضاة «القارئ المتراقص» بالقرآن الكريم!

أعلن الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، تقديم دعوى جنائية ضد هشام سمير عنتر، المعروف بـ “القارئ المتراقص”، بتهمة ازدراء القرآن الكريم.

وأضاف حشاد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «خط أحمر» الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة «الحدث اليوم»، أن هشام عنتر يقلد جده عنتر مسلم، الذي كان قد ابتكر هذه الطرق في قراءة القرآن، وسبق أن حوكم بنفس التهمة.

وأشار إلى أن هشام عنتر تم استدعاؤه سابقًا وتوسل إلينا، وتدخل بعض الأشخاص وطلبوا مهلة لإصلاح نفسه، ولكنه يبدو أنه لا أمل في إصلاحه. وتابع قائلاً: «أنا أترفع عن مناداته بالشيخ، لأن الشيخ يجب أن يكون ملتزمًا بالقرآن وأحكامه».

ولفت نقيب القراء، إلى أنه سيتم تقديم دعوى جنائية ضد هشام سمير عنتر، بتهمة ازدراء القرآن الكريم، لأنه لم يرتدع إلا بالمثول أمام النيابة العامة.

المصري اليوم