محمد رمضان: «يا لبنان هناكل سوشي في الجو» !

استعرض الفنان محمد رمضان إقبال الجمهور على حفله الذي سيحييه قريبًا في لبنان في أغسطس المقبل، مؤكدًا سعادته بنفاد تذاكر الحفل.

نشر رمضان عبر حسابه الرسمي على “انستجرام” صورة للبوستر الدعائي للحفل، وبعض الصور من لبنان للترويج للحدث.

علق رمضان على الصور قائلاً: “يا لبنان الدنيا هتحلو وهناكل سوشي في الجو.. وثقة في الله هتفتكروا كلامي”.

وفي الآونة الأخيرة، شارك الفنان محمد رمضان مقطع فيديو له وهو يحاط بالجمهور لالتقاط الصور التذكارية معه، أثناء تواجده في إحدى القرى بالساحل الشمالي.

ونشر «رمضان»، الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع «انستجرام»، مكتفيًا بوضع قلب دليلًا على حبه لجمهوره.

المصري اليوم