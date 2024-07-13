شاهد بالفيديو.. في مشهد مؤثر.. سوداني يبكي ويذرف الدموع وهو يردد مع الفنان الكاشف الأغنية الوطنية (أنا إفريقي أنا سوداني) ومتابعون: (حينما يبكي الرجال قهراً)

تداول مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل المتابعين الذين تناقلوه على نطاق واسع.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع رجل سوداني وهو يبكي ويذرف الدموع أثناء ترديده الأغنية الوطنية الشهيرة (أنا إفريقي أنا سوداني) مع مطربها الفنان الراحل إبراهيم الكاشف.

جمهور مواقع التواصل الاجتماعي عبر عن تأثره بالمقطع وكتب متابعون بعد أن قاموا بمشاركته: (حينما يبكي الرجال قهراً).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين