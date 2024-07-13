شاهد بالفيديو.. حسناء الإعلام السوداني الريان الظاهر تشارك في “ترند” الأكلات السودانية المحببة لديها

لحقت المذيعة والإعلامية السودانية الشهيرة الريان الظاهر, بركب النجوم والمشاهير المشاركين في “فلتر” و “ترند” الأكلات السودانية المحببة لديهم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد شارك عدد كبير من النجوم والمشاهير متابعيهم بكشفهم عن الأكلات السودانية المحببة.

وتصدرت وجبة (الملوخية المفروكة) قائمة الأكلات المحببة عند نجمة قناة النيل الأزرق والعربية, وجاء “الأقاشي”, في المرتبة الثانية.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد كشفت الريان الظاهر, في اختياراتها عن عدم حبها لوجبة “العصيدة” والتي جاءت في المرتبة الأخيرة لاختياراتها.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين