شاهد بالصورة والفيديو.. (مكياجي أحلى من مكياج أمي) إبنة الفنانة حنان بلوبلو تخطف الأضواء من والدتها بجمالها الملفت في أول ظهور لها على السوشيال ميديا

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بمتابعات واسعة من قبل الجمهور.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع المتداول الفنانة السودانية الشهيرة حنان بلوبلو, مع إبنتها من داخل مركز خبيرة التجميل المعروفة هبة الأحفاد.

وخطفت إبنة بلوبلو, الأضواء من والدتها بجمالها الملفت وفقاً لما كتب المتابعون, وظهرت إبنة الفنانة وهي تمازح والدتها بعد جلسة المكياج قائلة: (مكياجي أحلى من مكياج أمي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين