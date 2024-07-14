بإطلالة جذابة وساحرة.. هيفاء وهبى تتألق فى شوارع فرنسا

تحرص الفنانة هيفاء وهبي على التواصل مع جمهورها باستمرار من خلال مشاركة تفاصيل حياتها الفنية واليومية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

في أحدث ظهور لها، تألقت هيفاء بإطلالة جذابة وساحرة، حيث ارتدت فستانًا “كاجوال” يناسب أجواء الصيف، وذلك أثناء قضائها عطلة صيفية في فرنسا. كما حرصت على وضع ماكياج حاد يبرز ملامح وجهها، مع شعر منسدل على كتفيها.

من جهة أخرى، شهد حفل النجمة هيفاء وهبي على مسرح مهرجان موازين بكاءها لدى صعودها على المسرح، تأثرًا بحسن استقبال الجمهور المغربي لها وضخامة عدد الحاضرين. وقد وجهت الشكر للشعب المغربي، وقدمت واحدًا من أنجح حفلاتها بحضور كامل العدد.

جريدة الدستور