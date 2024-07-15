إلهام شاهين عن تكريمها بختام مهرجان جمعية الفيلم: «سعيدة.. وأتمنى الحرية لفلسطين بالدورة القادمة»

أقيم حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم في دورته الـ50، اليوم السبت، في إحدى دور السينما بوسط البلد تحت شعار “تحيا المقاومة.. لتحيا فلسطين”، وتم خلاله تكريم الفنانة إلهام شاهين.

وأعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بهذا التكريم الذي تعتبره مميزًا بالنسبة لها، وأشارت إلى أنها سعيدة بشعار المهرجان لهذا العام.

وقالت شاهين: “أنا سعيدة بشعار المهرجان (تحيا المقاومة لتحيا فلسطين)، وأتمنى أن تكون فلسطين حرة في الدورة القادمة”.

بدأ حفل ختام مهرجان جمعية الفيلم، في دورته الـ50، مساء اليوم السبت في سينما رينسانس عماد الدين، بعد تأجيله بسبب وفاة المنتج الكبير فاروق صبري رئيس غرفة صناعة السينما. وتم عرض فيلم “اللعب مع العيال” الذي بطولة محمد عادل إمام، وباسم سمرة، وأسماء جلال، وإخراج شريف عرفة.

كما شهد الحفل تكريم “الراحلون عن عالمنا”، ومنهم شيخ المخرجين العرب هنري بركات، والفنان سيد بدير، والفنانة هند رستم، والمؤرخ السينمائي حسن إمام عمر.

وسيتم توزيع جوائز الأفضل لعام 2023، خلال الحفل، وتكريم عدد من صناع السينما في مختلف الفروع السينمائية تقديرا لمشوارهم الفني وهم: (رائد التوزيع السينمائي في مصر أنطوان زند، والمؤلف الموسيقى راجح داود، والممثلة والمنتجة إلهام شاهين، والكاتب والسيناريست عاطف بشاي، والكاتب والناقد سمير غريب، والناقد السينمائي أحمد شوقي).

الشروق نيوز