شاهد بالصورة.. الفنانة الضجة مروة الدولية تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة ملفتة مع صديقها “وزة”

تناقلت صفحات مهتمة بأخبار النجوم والمشاهير وتنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان صورة حديثة للفنانة الضجة مروة الدولية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت “الدولية” خلال الصورة بإطلالة جديدة بالثوب السوداني الأنيق.

كما ظهرت الفنانة الضجة وهي تقف مع صديقها المقرب ورفيقها الشهير والمعروف على السوشيال ميديا باسم “وزة”.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين