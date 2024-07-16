قطر.. عقوبات صارمة لمخالفي قرار منع العقاب البدني لطلاب المدارس

أصدرت وزارة التربية والتعليم القطرية تعميمًا جديدًا يهدف إلى التأكيد على المدارس الخاصة بضرورة منع استخدام العقاب البدني ضد الطلاب في المدارس ورياض الأطفال الخاصة. يأتي هذا التعميم ضمن الجهود المستمرة لتحقيق رؤية قطر 2030، التي تركز على الاستثمار في العنصر البشري وحماية حقوق الطفل وفقًا للمعايير الدولية.

وأوضح التعميم ضرورة الالتزام بقرار وزير التربية والتعليم رقم (3) لعام 1993، الذي يحظر استخدام العقوبات البدنية ضد الطلاب. كما شدد على الالتزام بالقرار رقم (57) لعام 2001، الذي يمنع أي شكل من أشكال العنف ضد الأطفال والطلبة.

وأبرز التعميم أهمية تشجيع ثقافة التعليم الإيجابي والتعليم الفعّال، المبني على الحوار والتفاهم بين المعلمين والطلاب. كما دعا إلى توفير التدريب المستمر للمعلمين وجميع القائمين على شؤون رعاية الأطفال حول أساليب إدارة الصف الفعالة والتعامل مع سلوك الطلبة بطرق تربوية سليمة.

وأكد التعميم على ضرورة تكريس الجهود لنشر الوعي بأضرار العنف والضرب على الصحة النفسية والعاطفية والتعليمية للأطفال، وتشجيع المجتمع المدرسي على تبني ممارسات إيجابية للتعامل مع الصراعات.

كما حث التعميم على فرض عقوبات صارمة على المخالفين وفق لائحة الجزاءات المحددة بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة، وضمان إعلام الأخصائي المكلف بالإشراف على المدرسة أو الروضة بأي حالات مخالفة يتم رصدها.

تأتي هذه الخطوة لتعزيز بيئة تعليمية آمنة وتحقيق أقصى درجات الرفاه النفسي والاجتماعي للطلبة، تأكيدًا على التزام وزارة التربية والتعليم بحماية حقوق الطفل وتطوير العملية التعليمية في الدولة.

الشرق القطرية