الفنانة ميادة قمر الدين ترد بقوة على تصرف فنان الراب: (مقياس كرامتك يا حليم كمقياس حذاء عثمان مكاوي الذي كان يقاتل بشرف دفاعاً عن الوطن وهل بعد هذه العملية ستقارن نفسك بالرجال؟)

هاجمت الفنانة السودانية المعروفة ميادة قمر الدين, فنان الراب حليم تاج السر, وذلك بعد تصرفه الذي أقدم عليه خلال حفل جماهير له بمدينة دبي.

وكان فنان الراب قد قام برمي “تشيرت” مطبوع عليه صورة الشهيد عثمان مكاوي, رفعه أحد المعجبين خلال الحفل, على الأرض.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت ملكة الرق, المقطع وكتبت عليه تدوينة قوية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت الفنانة ميادة قمر الدين في تدوينتها: (نهاركم سعيد … بعد السلام والتحية.. مقياس كرامتك يا حليم كمقياس حذاء عثمان مكاوي الذي كان يقاتل بشرف دفاعاً عن الوطن).

وختمت تدوينتها بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: ( وهل بعد هذه العمليه ستقارن نفسك بالرجال ؟؟؟؟؟ والسؤال كنت داير تقول شنو؟؟؟؟ لن نخاف من قول الحق ابداً).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين