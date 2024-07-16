الصحفية والشاعرة داليا الياس تهاجم الفنان حليم: (إتخيلتك نزلت شلت التشيرت عشان تلبسه وشكلك زعلان كمان!!! ولا خايف من أسيادك؟ مكاوي وإخوته أشرف منك ولا مجال للمقارنة ياعديم النخوة والكرامة)

أبدى نجوم ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, غضبهم الكبير من تصرف فنان الراب حليم تاج السر, وذلك بعد واقعة رميه “تشيرت” عليه صورة الشهيد عثمان مكاوي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد نشرت الصحفية والشاعرة والإعلامية المعروفة داليا الياس مقطع الفيديو الذي أثار غضب الجميع.

وكتبت داليا الياس, عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, تدوينة عبرت من خلالها عن غضبها الشديد من تصرف فنان الراب.

وقالت الصحفية في تدوينتها التي رصدها محرر موقع النيلين: (إتخيلتك نزلت شلت التي شيرت عشان تلبسه مثلاً… ولا تلوح بيه في إشارة للتقدير والإمتنان للشهداء الضحوا عشانك وعشان بلدك… لكن صحي نوعك ده يجيب النبل والإحترام والرجالة من وين؟!!).

وتابعت داليا الياس: (لا… وشكلك زعلان كمان!!! ولا خايف من أسيادك؟!! مكاوي وإخوته أشرف منك ولا مجال للمقارنة ياعديم النخوة والكرامة.).

وختمت الشاعرة تدوينتها الغاضبة: (الله ينتقم منكم كان فاضحننا وكاسرين عينا وخاطرنا ومحسوبين علينا بكل تافه وقبيح!!).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين