شاهد بالفيديو.. فنان الراب “حليم” يخرج ويتحدث عن الفيديو الضجة: (كنت مفتكر التشيرت عليه صورة الدعم السريع ولم أرى صورة الشهيد مكاوي وأنا واقف مع الجيش ومفروض الناس تكون عارفة الحاجة دي)

خرج فنان الراب السوداني حليم تاج السر, في مقطع فيديو لأول مرة بعد الهجوم الكبير عليه من قبل رواد ومشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان “حليم” قد أشعل ثورة غضب كبيرة على السوشيال ميديا وذلك بعد ظهوره وهو يقوم برمي تشيرت عليه صورة الشهيد عثمان مكاوي, خلال حفل له بالإمارات.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحدث “حليم”, عن الواقعة مؤكداً أن الإضاءة الشديدة لم تسمح له بمعرفة الصورة المطبوعة على التشيرت.

وذكر فنان الراب أنه كان يعتقد أن التشيرت عليه صورة الدعم السريع, مؤكداً وقفته مع الجيش قائلاً: (ما محتاج أقول كدة الناس مفروض تكون عارفة الحاجة دي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين