ماسك يرحل بشركتيه عن كاليفورنيا بعد قانون بشأن “هويات الطلاب الجنسية”

قرر الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، نقل مقر شركتي أكس وسبيس أكس من كاليفورنيا إلى تكساس، بسبب قانون يحظر على المدارس الكشف عن هويات الطلاب الجنسية دون موافقتهم.

وأعلن ماسك عن ذلك على أكس، الثلاثاء، بسبب الإحباط إزاء قانون جديد في كاليفورنيا يحظر على المعلمين إخطار الآباء والأمهات عن المعلومات المتعلقة بالتوجه الجنسي للطالب أو هويته الجنسية أو التعبير الجنسي دون موافقته، وفقا لوكالة “بلومبرغ”.

وقّع حاكم ولاية كاليفورنيا جافين نيوسوم على مشروع قانون يمنع المعلمين من إخطار الأهل إذا طلب طفلهم تغيير اسمه أو الضمائر الموجهة له أو المستخدمة من قبله.

وقال ماسك تعليقا على القانون في المنشور الذي أعلن فيه عن نقل مقر سبيس أكس: “هذه هي القشة الأخيرة”.

ويقع المقر الرئيسي لشركة سبيس أكس حاليا في هوثورن، كاليفورنيا، والمقر الرئيسي لشركة أكس في سان فرانسيسكو.

وقال ماسك إن شركة أكس المعروفة سابقا باسم تويتر، ستنقل مقرها الرئيسي من سان فرانسيسكو إلى أوستن، بالإضافة لنقل مقر سبيس أكس من كاليفورنيا إلى تكساس.

وذكرت الوكالة أن القانون الجديد في كاليفورنيا “قد يكون أمرا شخصيا بالنسبة لماسك”. فقد ذهب أحد أكبر أبنائه إلى محكمة في اليوم التالي لبلوغه سن 18 عاما في عام 2022 وبدأ في خطوات قانونية لتغيير اسمه بعدما قرر العبور الجنسي، قائلا إنه لم يعد يرغب في الانتساب لوالده البيولوجي.

كما أن ماسك لديه العديد من الروابط مع تكساس بالفعل. فقد نقلت شركة تسلا في وقت سابق من هذا العام تأسيسها التجاري إلى تكساس من ديلاوير، وبالمثل نقلت مقرها الرئيسي من كاليفورنيا إلى أوستن في عام 2021.

كما نقل ماسك مقر إقامته الشخصي إلى تكساس قبل عدة سنوات، وفقا لبلومبرغ.

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