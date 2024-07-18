الكينج يزلزل مسرح العلمين الجديدة بأغنية «الخواجة ابن ماريكا»

تألق الفنان محمد منير في حفل “U ARENA” بمهرجان العلمين، حيث قدم مجموعة من أغانيه المميزة التي رددتها الجماهير معه بحماس كبير.

أشعل محمد منير مسرح العلمين الجديدة بأداء أغنية “الخواجة ابن ماريكا”، مما أثار فرحة وسعادة كبيرة بين الجمهور.

كما قدم منير باقة من أروع أغانيه التي تفاعلت معها الجماهير بشكل كبير.

يُذكر أن قناة “الحياة” عرضت أولى حفلات مهرجان العلمين في موسمه الثاني، والتي قدمها محمد منير، بحضور جماهيري واسع من مختلف الفئات، إضافة إلى مجموعة كبيرة من السائحين من جنسيات عربية وأجنبية متنوعة.

تستمر فعاليات مهرجان العلمين حتى 30 من شهر أغسطس المقبل، ويتضمن مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية وفعاليات ترفيهية إلى جانب فعاليات للأطفال ضمن مهرجان «نبتة» للطفل، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه المهرجان فى نسخته الأولى التى أقيمت العام الماضي.

الوطن نيوز