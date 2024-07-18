محمد هنيدي يحكي قصة كوميدية عن أول أجر له في عمله بالحدادة – فيديو

كشف الفنان محمد هنيدي، في تصريحات تلفزيونية، قصة طريفة عن أول أجر حصل عليه عندما كان طفلًا في المرحلة الابتدائية.

وقال هنيدي خلال لقائه في برنامج “بيت السعد”، الذي يقدمه أحمد سعد وعمرو سعد على قناة “إم بي سي 1”: “كنت أثير الفوضى في إمبابة، وكان هدف أسرتي من عملي وأنا صغير أن يرتاحوا مني، وليس من أجل المال”.

وأضاف: “أمي، رحمها الله، كان لها خال، الذي هو جدي عباس، يعمل مقاول حدادة. فقالت له: والنبي يا خالي، خد الواد ده وريحني منه. فقال لي: هتشتغل معايا؟ قلت له: أيوا، وهاخد 5 جنيه في اليوم”.

وتابع: “رحت مع جدي عباس ونمت عنده وتاني يوم رحنا العمارة اللي بيبنوها وأنا كنت عيل وجاي بساندوتش جبنة رومي، وفجأة لقيت الصبيان بتوعه عاملين يعملوا في الحديد قال لي تعرف تمسك الأزميل الحديد وفيه المرزبة يا محمد قلت له أيوا أعرف، روحت سايب الساندوتش ومسك معايا جدي الحديدة اللي هنعدلها والمرزبة نزلت علي إيده والإسعاف جت خدته، وفجأة العتبة اتقلبت والدنيا اتقلبت والإفيه اللي غلب وقتها إني بتخانق معاهم بقولهم عايز الـ5 جنيه بتاعتي وجدي هو اللي عمل المشكلة”.

بوابة فيتو