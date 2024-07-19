محمد صبحي: «إظهار عيوبنا في الدراما قلة أدب مش إبداع»

قال الفنان محمد صبحي إن المسلسلات المصرية تعرض صورة غير لائقة للمرأة، مشيراً إلى أن المرأة هي التي حملت مصر عبر تاريخها.

وأضاف صبحي خلال لقائه في برنامج “نظرة” مع الإعلامي حمدي رزق على قناة “صدى البلد”: “في 90% من المسلسلات، تظهر المرأة إما عاهرة أو مدمنة مخدرات أو منحلة، في حين أن المرأة هي من حملت مصر عبر قرون من الزمن.”

وأوضح صبحي: “عندما أعربت عن رأيي، أثيرت مشكلة وقال البعض إن أفلامنا تظهر المصريين كحرامية ولصوص وفاسدين، والمرأة كعاهرة.”

وأضاف: “الأشخاص الذين يدعون الثقافة يقولون إنه لا يجب دفن رؤوسنا في الرمال ويجب أن نكشف عن كل عيوبنا. هذه ليست حرية إبداع، بل حرية قلة أدب وهدم للوطن.”

وفي سياق آخر، قال محمد صبحي إن الولايات المتحدة الأمريكية تستطيع التحكم في مناخ أي نقطة على الأرض. وأوضح خلال الحوار أن قائد القوات الجوية الأمريكية صرح في بداية عام 2022 بأن أمريكا تستطيع التحكم في مناخ أي مكان على الأرض.

وتابع: «أمريكا تقدر تعملك تسونامي وفيضانات وزلازل وبراكين وأمطار وجفاف»، مشيرًا إلى أمريكا أصابت كوريا بالخفاف وهم على وشك حصاد محصول القمح.

وأكد محمد صبحي أن يؤمن بنظرية المؤامرة إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن وعد بلفور كان مؤامرة وهناك من سخر من هذا الأمر في البداية ولكنه تحقق بالفعل.

المصري اليوم