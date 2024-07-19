عمرو أديب يرد على انتقادات فيلم النونو لـ أحمد حلمي

علق الإعلامي عمرو أديب على الانتقادات الموجهة ضد فيلم «النونو» بطولة الفنان أحمد حلمي الذي يستعد له بدعم رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية المستشار تركي آل الشيخ.

ظهر عمرو أديب في بث مباشر، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماع «X» قائلا: الدنيا يبان إنها مقلوبة بسبب فيلم «النونو» بطولة الفنان أحمد حلمي، وفي لجان مدسوسة هي اللي شغالة على الموضوع ده وتصدّر إنه إهانة للشعب المصري وسمعة مصر، واحنا عارفين إن ده متظبط أغلبه، وفي ناس ولاد حلال غرضهم يدافعوا عن البلد، هو أحمد حلمي ده مش ابن مصر وعمل أفلام كتير قبل كده، وبعدها تقرر إنه باع بلده مقابل رزمة ريالات؟، قبل كدة أحمد حلمي عمل فيلم عسل أسود ونزل لقي البلد فيها سلبيات كتير.

وأضاف عمرو أديب: «لكن في ناس غرضها ليس الاصطياد في المياه العكرة ولكن غرضها تبوظ البلد وعايزاها مولعة وتعبانة وفيها توتر مهما الدنيا هديت، ودور النصاب في الفن المصري والسينما المصرية موجود منذ زمن، كما أنه بداخل هذا الفيلم سيوجد نصاب سعودي، وكل شعوب العالم يوجد بها نصابون».

المصري اليوم