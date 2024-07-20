بـ الشورت.. شاهد نسرين طافش في سهرة مع أنغام بالساحل الشمالي

نشرت الفنانة نسرين طافش عدة صور عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، ظهرت فيها أثناء قضاء سهرة صيفية في الساحل الشمالي.

في الصور، تألقت نسرين طافش بإطلالة صيفية، حيث ارتدت فستانًا أبيض قصيرًا. كما ظهرت في صورة أخرى مع الفنانة أنغام التي ارتدت شورتًا، وصورة مع الإعلامية بوسي شلبي.

**أحدث أعمال نسرين طافش**

تشارك نسرين طافش في فيلم “السيستم”، الذي يضم نخبة من النجوم مثل أحمد الفيشاوي، طارق لطفي، وبسنت شوقي. الفيلم من تأليف أحمد مصطفى، إخراج أحمد البنداري، وإنتاج كريم الشربيني وإيهاب منير.

كما تعاقدت نسرين طافش للانضمام إلى فريق عمل مسلسل “بدون مقابل”، الذي سيشارك فيه النجم هاني رمزي في الماراثون الصيفي المقبل.

مسلسل بدون مقابل إنتاج شركة أفلام محمد فوزي إخراج: جمال عبد الحمید، تألیف: حسام موسی، إشراف عام أحمد جابر مع كوكبة من نجوم مصر :هاني رمزي – داليا البحيري – وفاء عامر – خالد سليم – عمرو عبد الجليل.

المصري اليوم