مهرجان الإسكندرية السينمائى يعلن تكريم منة شلبى بدورته الـ40

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، عن تكريم النجمة منة شلبي في حفل افتتاح الدورة الـ40 من المهرجان، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر 2024. سيتم تكريم منة شلبي خلال حفل الافتتاح في مكتبة الإسكندرية.

بدأت منة شلبي مشوارها الفني في عام 2001 من خلال فيلم “الساحر” إلى جانب الفنان الكبير محمود عبد العزيز، وكان هذا الفيلم نقطة انطلاقها نحو النجومية بفضل أدائها المتميز وقدرتها على تجسيد شخصيات متنوعة.

منذ ذلك الحين، شاركت منة في العديد من الأفلام الناجحة مثل “أحلى الأوقات” (2004)، “بنات وسط البلد” (2005)، “ويجا” (2005)، و”عن العشق والهوى” (2006). كما قدمت دوراً مميزاً في فيلم “هي فوضى” (2007)، آخر أفلام المخرج العظيم يوسف شاهين.

في مجال التلفزيون، تألقت منة في مسلسلات مثل “حارة اليهود” (2015)، “نيران صديقة” (2013)، و”واحة الغروب” (2017)، الذي استند إلى رواية بهاء طاهر وقدمت فيه أداءً رائعاً. مؤخراً، قدمت دوراً متميزاً في مسلسل “ليه لأ” (2020)، الذي يعالج قضايا اجتماعية معاصرة.

حصدت منة شلبي العديد من الجوائز من مهرجانات سينمائية مرموقة، بما في ذلك جائزة أفضل ممثلة من مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، وتم تكريمها في مهرجانات محلية ودولية مثل مهرجان دبي السينمائي الدولي ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

يذكر أن مهرجان الإسكندرية يُقام سنوياً في محافظة الإسكندرية تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

جريدة الدستور