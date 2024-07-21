شاهد بالفيديو.. انتقاماً لمقتل “البيشي”.. قوات الدعم السريع تقوم بحرق برج الإتصالات بالخرطوم ومتابعون: (لو حرقتوا الخرطوم كلها بترجع..لكن البيشي برجع؟؟)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, خلال الساعات الماضية مقطع فيديو يظهر احتراق برج الإتصالات الضخم بالعاصمة الخرطوم.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع اندلاع حريق وتصاعد أعمدة الدخان داخل البرج الأشهر بالسودان.

ووفقاً لما ذكر ناشرو المقطع فإن الحريق قامت به قوات الدعم السريع, بعدما قصفت البرج بالأسلحة والمتفجرات من مكان تواجدها.

وأكدت مصادر على مواقع التواصل الاجتماعي بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين أن قوات الدعم السريع قامت بحرق برج الإتصالات, انتقاماً لمقتل القائد الميداني المعروف عبد الرحمن البيشي, على يد القوات المسلحة اليوم السبت.

وأكدت ذات المصادر أن مقتل “البيشي”, أصاب قوات الدعم السريع بصدمة كبيرة, نسبة لأنه يعد واحد من القادة المهمين داخل صفوف الدعم السريع.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين, فقد كتب أحدهم تعليق حظي بتفاعل كبير قال فيه: (لو حرقتوا الخرطوم كلها بترجع..لكن البيشي برجع؟؟).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين