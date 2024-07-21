شاهد بالفيديو.. خلال حفل زفاف بالقاهرة.. “عريس” سوداني يرمي أموال طائلة من العملة المصرية فئة “200” جنيه على رأس “عروسته” ومتابعون: (انت عارف سعر الجنيه الليلة كم ولا بتجدع ساي)

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو أثار ضجة واسعة بعد تداوله على السوشيال ميديا.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن المقطع تم تصويره من حفل زفاف سوداني بإحدى صالات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة.

https://www.facebook.com/reel/461919813366531

وأظهر المقطع العريس وهو يتفاعل فرحاً في ليلة زفافه, وقام العريس السوداني بالتعبير عن فرحه برمي أموال طائلة من “النقطة” فئة “200” جنيه مصري, وهي أعلى فئة عملة في مصر, على رأس عروسته.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات المتابعين فقد سخر البعض من فرحة العريس, وكتب أحدهم ساخراً: (انت عارف سعر الجنيه المصري مقابل السوداني الليلة كم ولا بتجدع ساي).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين