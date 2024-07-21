مداراتمنوعات

شاهد بالصور..  عقد قران فنانة سودانية شهيرة بالقاهرة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ويتصدر “الترند”

2024/07/21
452002880 1325738108811650 2418660383306358441 n

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بصور تم تصويرها من حفل عقد قران فنانة سودانية شهيرة.

452002880 1325738108811650 2418660383306358441 n

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد اهتمت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, بصور عقد قران الفنانة المعروفة ريماز ميرغني.

452109447 1325740575478070 6308562067267201869 n

عقد قران نجمة برنامج نجوم الغد, وأغاني وأغاني, تم بإحدى صالات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة التي تقيم فيها الفنانة, وسط حضور كبير من زملائها المطربين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


مواضيع مهمة

ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟     أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟      جسر الأسنان

هل تعقيم اليدين مفيد؟              الكركم والالتهابات             أفضل زيوت ترطيب البشرة

2024/07/21