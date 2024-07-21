شاهد بالصور..  عقد قران فنانة سودانية شهيرة بالقاهرة يشعل مواقع التواصل الاجتماعي ويتصدر “الترند”

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بصور تم تصويرها من حفل عقد قران فنانة سودانية شهيرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد اهتمت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, بصور عقد قران الفنانة المعروفة ريماز ميرغني.

عقد قران نجمة برنامج نجوم الغد, وأغاني وأغاني, تم بإحدى صالات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة التي تقيم فيها الفنانة, وسط حضور كبير من زملائها المطربين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين