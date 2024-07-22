إلهام شاهين عن حفل ماجدة الرومي: كانت متألقة وتحب مصر وغنت من قلبها وبإحساس عال

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها الكبيرة بحضور حفل الفنانة ماجدة الرومي، الذي أُقيم يوم الجمعة الماضي ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية. جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “العالم علمين” المذاع على قناة الأولى المصرية.

وقالت إلهام شاهين: “استمتعت للغاية وانبهرت، فكل عام يكون أجمل من العام الذي قبله. حضرت حفلات النسخة الماضية، وهذا العام حضرت حفل ماجدة الرومي، وألاحظ تغييرًا كبيرًا؛ المسرح أصبح أجمل، والديكورات واستخدام الجرافيك رائع، والحضور قوي للغاية، والجمهور مستمتع ومحبّ للحفل”.

وأشادت بتخصيص 60% من دخل مهرجان العلمين لدعم إخواننا في فلسطين، قائلة: “هذا يحمس الجمهور للمشاركة والتواجد، وكل ما تم تقديمه حتى الآن هو فن راقٍ، كما أن حفل الفنان كاظم الساهر حظي بنجاح كبير”.

وأضافت: “مصر تفتح دائمًا ذراعها لكل الفنانين من الوطن العربي، مصر هي الوطن الأم التي تحتضن الجميع، والذين يسعدوا بالجمهور المصري الذي لديه حماس شديد للاستمتاع بالفن الجميل، مسرح الحفلات مبهر، واستخدام الجرافيك والشاشات التي تعبر عن كل أغنية رائع، الإخراج رائع، وماجدة الرومي كانت متألقة وتحب مصر، وغنت من قلبها وبإحساس عال، وحملت علم مصر وانحنت له وقبلته، وهي بالنسبة لي مصرية ووالدتها من شبرا وتزوجت والدها اللبناني، بالتالي من المفترض أن تحمل الجنسية المصرية”.

بوابة الفجر