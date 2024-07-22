شاهد.. صورة الفنانة ريماز ميرغني مع زوجها في حفل عقد قرانهما تخطف الأضواء على مواقع التواصل

خطفت صورة للفنانة السودانية المعروفة ريماز ميرغني, الأضواء على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداولها على نطاق واسع عبر السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, ظهرت نجمة برنامج “أغاني وأغاني” في الصورة مع زوجها خلال احتفالهما بعقد قرانهما.

الجدير بالذكر أن عقد قران الفنانة ريماز ميرغني, أقيم بإحدى صالات الأفراح بالعاصمة المصرية القاهرة التي تقيم فيها وسط حضور كبير من زملائها في الوسط الفني.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين