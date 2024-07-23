شاهد بالفيديو.. الفنانة أفراح عصام تخطف الأضواء في حفل زواج صديقتها الفنانة ريماز ميرغني

نشرت الفنانة السودانية الشابة أفراح عصام, مقطع فيديو عبر حسابها على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين فقد ظهرت أفراح الشعب, خلال بإطلالة مبهرة وملفتة للأنظار نالت إعجاب المتابعين.

الإطلالة التي خطفت بها نجمة برنامج أغاني وأغاني, جاءت من حفل عقد قران صديقتها المقربة المطربة ريماز ميرغني, قبل أيام بإحدى الصالات بالعاصمة المصرية القاهرة.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين