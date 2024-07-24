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شاهد بالفيديو.. خلال حفل خاص بالقاهرة.. الفنانة هدى عربي تعود لإشعال مواقع التواصل بوصلة رقص مثيرة على أنغام (فرسة عاد في نزولك يا لوله)

2024/07/24
هدى عربي العين4

تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حديث تم تصويره من حفل خاص.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فإن الحفل الذي أقيم بإحدى الصالات بالعاصمة المصرية القاهرة أحيته الفنانة الشهيرة هدى عربي.

https://www.facebook.com/reel/823057209798995

سلطانة الطرب, أشعلت الحفل بأغنياتها الشهيرة وقدمت فواصل من الرقص المثير على أنغام أغنية تقول في مطلعها (فرسة عاد في نزولك يا لوله).

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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