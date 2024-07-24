شاهد بالفيديو.. “بشريات العودة” (عوضية سمك) صاحبة أشهر محل لبيع الأسماك بأم درمان تباشر عملها بثوب جديد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حظي بماهدات ومشاركات عالية تحت عنوان “بشريات العودة للوطن”.

وبحسب الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين فقد أعلنت (عوضية سمك), صاحبة أشهر محل لبيع الأسماك بمدينة أم درمان عن عودتها للعمل من جديد بعد توقف دام لأكثر من 15 شهر بسبب الحرب التي دارت في السودان بين الجيش والدعم السريع.

وباشرت “عوضية”, عملها بثوب جديد بعد افتتاحها لمقر جديد بحي الثورة بمدينة أم درمان, وسط اقبال كبير من المواطنين.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين