شاهد بالصورة والفيديو.. وسط سخرية كبيرة من جمهور مواقع التواصل.. الفنان السوداني عبد الله البعيو يخضع لجلسة نظافة بشرة و”حلاقة” على يد حسناء مصرية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من دولة مصر للفنان الكبير عبد الله البعيو.

وبحسب الفيديو الذي رصده محرر موقع النيلين فقد ظهر البعيو, وهو داخل إحدى محلات التجميل الرجالية بمصر.

حيث خضع الفنان الكبير لجلسة تنظيف بشرة و”حلاقة” على يد خبيرة مصرية وصفها المتابعون بالحسناء المبدعة.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين لتعليقات الجمهور, فقد سخر بعض المعلقين من اهتمام “البعيو” ببشرته رغم تقدمه في السن, فيما دافع البعض الآخر عنه مؤكدين أن المطرب واجهة ولابد له أن يهتم بشكله ومظهره.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين