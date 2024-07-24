مدير شرطة ولاية القضارف يتفقد دائرة الطوارئ والعمليات

ضمن برامجه الرامية لتفقد قوات الشرطة الضاربة والوقوف على جاهزيتها ورفعا لمعنوياتها تفقد اللواء شرطة /عصام الدين محجوب محمد مدير شرطة ولاية القضارف دائرة الطوارئ والعمليات رفقة السادة مدراء الدوائر ومدير شرطة بلدية القضارف وقد شرف سيادته على ضوء ذلك البرنامج الذى نظمته إدارة التوجيه والخدمات برعاية مدير شرطة الولاية والذى يهدف للوقوف على جاهزية قوات الطوارئ والعمليات وقوات الإحتياطي المركزي العاملة بالإرتكازات داخل المدينة والوقوف كذلك على معوقات عمل القوات الضاربة والعمل على تذليل الصعاب لضمان أداء واجبها على أكمل وجه إضافة إلى أن البرنامج تخللته فقرات غنائية وإنشادية حماسية ومسابقات وتحفيز مادى ومعنوى للضباط والأفراد المتميزين.

من جانبه أشاد اللواء شرطة /عصام الدين محجوب محمد بالروح المعنوية العالية لدى القوات ومستوى أدائها الذي إنعكس إيجاباً بصورة جلية وواضحة على مستوى تأمين المدينة داعياً لبذل المزيد من الجهد لضبط ومراقبة الخلايا النائمة المندسين بالولاية مبيناً أن قوات الطوارئ والعمليات هي اليد القوية لشرطة الولاية وهي تقوم باداء واجبها على أكمل وجه بالامكانيات المتاحة، مؤكدا دعم السيد مدير عام قوات الشرطة لكافة برامج وأنشطة الولاية بما يمكنها من القيام بواجبها فى تحقيق الأمن والإستقرار بالولاية مضيفا ان شرطة الولاية لن تألوا ولن تدخر وسعا فى توفير كافة معينات العمل وتسخير كافة الإمكانيات لإكمال جاهزية الشرطة بالولاية للقيام بواجباتها ومساندة القوات المسلحة في معركة الكرامة.

المكتب الصحفي للشرطة