⭕ قائد الفرقة ١٩ مشاة مروي يقف على تمام الكتائب الإستراتيجية للمقاومة الشعبية – صور

وقف السيد قائد الفرقة ١٩مشاة مروي اللواء الركن سليمان كمال حاج الخضر على جاهزية وتمام الكتائب الإستراتيجية للمقاومة الشعبية المكونة للواء الكرامة الأول ( فيلق درع النخيل ) بالمدينة الرياضية بمحلية مروي وحدة كريمة الإدارية.
حيث خاطب الحضور مشيدا بوقفة الشعب في خندق واحد إلى جانب الدولة و قواتهم المسلحة في معركة الكرامة نصرة لله ثم الوطن .
كما حيا سيادته رئيس وأعضاء لجنة الإستنفار والمقاومة الشعبية وجميع مكونات المجتمع المدني بمحلية مروي وشعبة الإستنفار بالفرقة شاكرا إياهم على جهودهم المبذولة في سبيل إعداد وتجهيز كتائب لواء الكرامة الأول بمحلية مروي ووحداتها الإدارية مبشرا الجميع بتباشير إقتراب طلائع النصر الحاسم وتطهير البلاد من دنس المتمردين ومن شايعهم من طوابير الخونة والعملاء والمارقين .
إعلام القوات المسلحة
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