⭕ قائد الفرقة ١٩ مشاة مروي يقف على تمام الكتائب الإستراتيجية للمقاومة الشعبية – صور

وقف السيد قائد الفرقة ١٩مشاة مروي اللواء الركن سليمان كمال حاج الخضر على جاهزية وتمام الكتائب الإستراتيجية للمقاومة الشعبية المكونة للواء الكرامة الأول ( فيلق درع النخيل ) بالمدينة الرياضية بمحلية مروي وحدة كريمة الإدارية.

حيث خاطب الحضور مشيدا بوقفة الشعب في خندق واحد إلى جانب الدولة و قواتهم المسلحة في معركة الكرامة نصرة لله ثم الوطن .