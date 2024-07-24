إنطلاق فعاليات الورشة التدريبية فى مجال المناطق المحمية ببورتسودان

في إطار تحقيق التعاون وتنسيق الجهود المشتركة بتنشيط الشراكات والإتفاقيات مع الشركاء والجهات ذات الصلة شرف السيد اللواء شرطة (حقوقي) عصام الدين جابر حقار المدير العام لقوات الحياة البرية الإثنين٢٢_.يوليو فعاليات الورشة التدريبية فى مجال المناطق المحمية وفق اهداف الاطار العالمي للتنوع البيولوجي المنعقدة في قاعة فندق بلس في الفترة من (٢٢_٢٤.يوليو_٢٠٢٤) تحت رعاية المجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالتعاون مع رئاسة قوات حماية الحياة البرية..تجئ الورشة تحت مشروع العمل المبكر للاطار العالمي التنوع الحيوي والتي تهدف لتحقيق الهدف الثالث من اهداف الإتفاقية الدولية للتنوع الحيوي والتي بلغت حيز التنفيذ 1993 بعضوية ( 196) طرف حيث شارك في الورشة السيد الأمين العام للمجلس والسيد مدير هيئة الغابات بالبحر الأحمر وعدد مقدر من الخبراء والمختصين وعدد من السادة مدراء الادارات العامة والفرعية بقوات حماية الحياة البرية وممثلين من المجتمعات المحلية حيث قدمت خلال الورشة في جلستها الافتتاحية كلمات ترحيبية وتنويرية عن اهداف الورشةْ ودواعي إنعقادها.

من جانبه تحدث السيد اللواء عصام جابر حقار المدير العام لقوات حماية الحياة البرية حديث العارفين شاكرا الحضور والجهات التي ساهمت في إنعقاد الورشة ومشيدا بتطور الشراكات مع الذكية وعمليات التنسيق المشترك مع المجلس الاعلى للبيئة والموارد الطبيعية وأبان شارحا بالتفصي التحديات والصعوبات التي تواجه حماية الحياة البرية والموارد الطبيعية بصفة عامة

وفى أعقاب الجلسة الإفتتاحية قدم السيد العقيد شرطة أنور حماد مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي بالحياة البرية ورقة بعنوان كيفية تحقيق الهدف الثالث للاتفاقية بحلول العام (٢٠٣٠)م عقبها تداول نقاش بناء من جميع الحضور

تستمر الورشة حتي ٢٤ يوليو. بمشيئة الله.

المكتب الصحفي للشرطة