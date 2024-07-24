محمد صبحي في بيان رسمي: احترم الشركة المتحدة.. ويجب أن نحرص على صورة وطننا مصر

اعتذر الفنان محمد صبحي للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن ما وصفه بسوء فهم بشأن مسرحية «عيلة أتعمل لها بلوك». وأكد احترامه للشركة، مشيرًا إلى أنه فوّض الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الموضوع.

وفي بيان نشره على صفحته على فيسبوك، قال صبحي: «تلقيت اتصالاً من صديقي الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وتحاورنا حول أزمة مسرحية (عيلة أتعمل لها بلوك) وبثها على التلفزيون، والمشكلات التي نشأت والتي قد تكون ناجمة عن سوء فهم. ربما كانت عرض المسرحية بدون إعلانات وتقديمها في وقت مختلف عما اتفقنا عليه هو السبب في بعض الإزعاج لنا جميعًا».

وتابع: «الشركة المتحدة وأنا كفنان لا بد أن نحرص على صورتنا وصورة وطننا مصر، وتركت للدكتور أشرف أن يتخذ ما يراه وينهي الموضوع.. احترامي للنقابة واحترامي للمتحدة، ويظل بيننا الحب كمصريين لا نصنع صراعا يلهينا عن تقدمنا ورفعة وطننا وريادتنا».

الوطن نيوز