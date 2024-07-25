محمد حماقي يطرح أغنية «يا شاغل عيون الناس» من ألبوم «هي الأساس»

أعلن المطرب محمد حماقي عبر حسابه على موقع إنستجرام عن إصدار أغنيته الجديدة “يا شاغل عيون الناس” على موقع يوتيوب، ضمن ألبومه “هي الأساس” الذي سيتم طرح أغانيه بشكل متتابع.

ونشر محمد حماقي الأغنية معلقًا: “يا شاغل عيون الناس، إيه الحكاية، كده كتير، هغير لا كفاية.. اسمعوا أغنية ياشاغل عيون الناس دلوقتي على يوتيوب وعلى منصات الموسيقى”.

وكشف «حماقي»، منذ أيام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن طرح 3 أغنيات من ألبومه الجديد اليوم، قائلا: «استنوا 3 أغاني جداد الأسبوع ده (صدمة)، و(شاغل عيون الناس)، و(بناقص)، من ألبوم هو الأساس، يوم الأربعاء الساعة 6 على يوتيوب وكل منصات الموسيقى».

الوطن نيوز