وزير الداخلية المكلف يلتقى رئيس وأعضاء اللجنة القومية للإستنفار والمقاومة الشعبية

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان وزير الداخلية ومدير عام قوات الشرطة استمعا الى تنوير متكامل عن عمل اللجنة والتنظيم والترتيب الذي قامت به في الولايات والمحليات والوحدات الإدارية تحت رعاية والي الولاية بهدف تنسيق الجهود الخاصة بعمل اللجنة وتوحيد وتكثيف عمليات الدعم والمؤازرة المجتمعية للإستنفار والمقاومة ضد المليشيا المتمردة كما تطرق الإجتماع للدور الكبير والمتعاظم الذي ظلت تقوم به قوات الشرطة خاصة قوات الإحتياطى المركزى فى الصفوف الأمامية للقتال إسنادا للقوات المسلحة ضمن منظومة قوات الإسناد من الأجهزة الأمنية والعسكرية والمستنفرين

فيما جدد وزير الداخلية المكلف ومدير عام قوات الشرطة الالتزام الكامل بدعم كافة برامج واهداف اللجنة حتى يتحقق النصر علي المليشيا المتمردة .

المكتب الصحفي للشرطة