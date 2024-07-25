وزير الداخلية المكلف يلتقى بوزير التعليم العالي والبحث العلمي

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان اللقاء ناقش سبل توفير إحتياجات ومتطلبات الجالية السودانية بدولة ماليزيا بما يختص بإستخراج وتجديد الأوراق الثبوتية وجوازات السفر حتي لا تتضرر شريحة الطلاب وأسرهم المتواجدين بماليزيا وحفظا لحقوقهم فى التمتع بخدمات معاملاتية وهجرية متميزة تضمن لهم. الإستمرار بصورة مستقرة فى دراستهم الأكاديمية وتؤمن لهم مستقبلهم وحياتهم العملية.

من جانبه أكد وزير الداخلية المكلف إهتمام وزارته بمعالجة كافة مشاكل الجالية والطلاب الهجرية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة من خلال رؤية الوزارة لتسهيل وتبسيط إجراءات تقديم وتطوير الخدمات المعاملاتية فيما يلى إستخراج المستندات الثبوتية من الأرقام الوطنية والبطاقة القومية والجوازات لا سيما فى الدول ذات الكثافة العالية من أفراد الجاليات السودانية.

المكتب الصحفي للشرطة