لدى لقائه بوزير الصحة عقار يقف على الوضع الصحي بالبلاد

التقى نائب رئيس مجلس السيادة، القائد مالك عقار، عصر الاربعاء بمكتبه في بورتسودان وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، بحضور مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، د. المغيرة الأمين، والمدير التنفيذي للصندوق القومي للإمدادات الطبية، د. شيخ الدين عبد الباقي، ومدير المكتب التنفيذي، أ. محمد عمر.

وأكد الوزير، في تصريح صحفي عقب اللقاء، أن إيصال الخدمات الصحية إلى جميع ولايات وأقاليم السودان يُعد أولوية قصوى، متعهداً بالعمل على استقرار الإمداد الدوائي خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة. وأشار إلى أن اللقاء تناول الأوضاع الصحية في البلاد، لافتاً إلى أن الزيارات الميدانية لأربع ولايات (كسلا، الخرطوم، نهر النيل، والشمالية) أظهرت استقرار الموقف الدوائي.

وأضاف الوزير أن اللقاء الدوري تناول أيضاً بعض ولايات دارفور وإقليم النيل الأزرق، بالإضافة إلى كوستي وسنار، كاشفاً عن الترتيب لإيصال 50 طناً من الأدوية لإقليم النيل الأزرق و50 طناً للنيل الأبيض. وأشار إلى أنه على الرغم من الصعوبات التي تواجه الإمدادات الطبية في إيصال الأدوية، إلا أن الجهود الكبيرة تُبذل عبر جميع الوسائل (إسقاط جوي وبري).

ولفت الوزير إلى وضع خطة متكاملة استعداداً لطوارئ الخريف، والتي تمت إجازتها من وزارة المالية الاتحادية بتكلفة 17 مليار جنيه، معبراً عن شكره لوزارة المالية على الاستجابة.