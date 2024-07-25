والي الخرطوم يعلن عن تخصيص مساحات اضافية في المقابر القديمة

تسلم والي الخرطوم، الأستاذ أحمد عثمان حمزة، يوم الأربعاء دعمًا من مغسلة المهاجرين والتوحيد وأصدقاء المعرفة بمكة المكرمة، والذي تضمن أكفانًا مزودة بكل الاحتياجات لستر الموتى. قام بتسليم هذا الدعم عابدين درمة، المشرف على مقابر أحمد شرفي والبكري بأمدرمان.

وأوضح درمة أن أعضاء المغسلة، بما فيهم حسام علي والشيخ عبد الرحمن علي، استجابوا للنداء الذي تحدثوا فيه عن حاجة مستشفيات الولاية للأكفان، وكذلك بعض الأسر المحتاجة في ظل الظروف الحالية. كما أعلن عن ترتيبات لتشغيل مغسلة تجهيز الموتى بمقابر أحمد شرفي.

من جهته، أثنى والي الخرطوم على هذه المبادرة، مشيرًا إلى أنها تدعم جهود الولاية في توفير مساحات لدفن الموتى عبر لجان متخصصة. وذكر أن هذه اللجان تمكنت حتى الآن من توفير مساحات للدفن، كما أن الفترة القادمة ستشهد نقل الجثامين التي تم دفنها في الميادين والشوارع بعد اكتمال الإجراءات القانونية والصحية ونقلها إلى المقابر.