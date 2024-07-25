جابر يلتقي اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات الدعم السريع المتمردة

التقى عضو مجلس السيادة الانتقالي ومساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق مهندس بحري إبراهيم جابر، اليوم بوفد اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع برئاسة النائب العام المكلف، مولانا ياسر بشير البخاري.

وأوضح النائب العام المكلف في تصريح صحفي أن عضو مجلس السيادة اطلع خلال اللقاء على أداء اللجنة خلال الفترة الماضية بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع المتمردة في البلاد، والتي تشمل القتل والتشريد والاغتصاب ونهب ممتلكات المواطنين وتجنيد الأطفال وتدمير البنية التحتية.

وأضاف أن الاجتماع أكد على ضرورة تسريع إجراءات التحري وتقديم المتهمين للمحاكمات دون التقيد بالاختصاص المكاني. كما أشار إلى أن اللجنة أطلعت عضو مجلس السيادة على نتائج مشاركتها في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف، حيث عرضت الجرائم التي ارتكبتها المليشيا في السودان، ومواقف بعض الدول العربية والأفريقية والإسلامية الداعمة للسودان في الحفاظ على وحدته وسيادته.