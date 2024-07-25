سياسية
حزب الأمة القومي: نؤكد على أن الحل السلمي عبر التفاوض هو المدخل الصحيح لوقف الحرب
قال حزب الأمة القومي بأننا نناشد القوات المسلحة والدعم السريع بالانخراط في هذه المباحثات بقلب وعقل مفتوحين وإرادة ومسئولية للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
– نؤكد على أن الحل السلمي عبر التفاوض هو المدخل الصحيح لوقف الحرب وحل الأزمة السودانية ومحاصرة نذر الحرب الأهلية الشاملة.
– ندعو القوى السياسية المدنية المؤمنة بالسلام والتحول الديمقراطي إلى عقد مؤتمر مائدة مستديرة بغية الاتفاق السياسي على دعم جهود السلام وإنهاء الحرب.
الجزيرة – السودان
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