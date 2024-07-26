شاهد بالفيديو.. “تحيا مصر والسودان” مشهد من فلم قديم يشعل شبكات التواصل الاجتماعي

أشعل مشهد من أحد الأفلام المصرية القديمة شبكات التواصل الاجتماعي في مصر والسودان، وسط تباين وتقاطعات في خطوط العلاقات البلدين خلال الفترة الحالية.

ويظهر في الفلم أحد الأطفال الذي شارك في تظاهرة وطنية خلال مرحلة زمنية يغطيها العمل السينمائي، وعند سؤاله ماذا كنت تقول في التظاهرة أجاب: ” تحيا مصر والسودان”.

ووجد مقطع الفلم انتشاراً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي مع تعليقات أجمعت على أن العلاقات بين الشعبين هي أسمى وأقوى من أي مهدد، وأن من يكتبون أو يتبنون مواقف معادية هم قلة يحاولون رفع صوتهم بالإثارة والتأثير العاطفي دون النظر إلى حقائق الأمور وموقف الدولة المصرية التي تؤكد في كل مرة دعمها للسودان على كافة المستويات.

وتخوض القوات المسلحة السودانية حرباً مفروضة لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع المستمر منذ 15 أبريل من العام 2023، ويساند القوات المسلحة مجموعات كبيرة من المستنفرين وحركات الكفاح المسلح.

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رصد وتحرير – “النيلين”