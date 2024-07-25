القوات المشتركة بولاية البحر الأحمر تنفذ حملة أمنية لإزالة الظواهر السالبة ببورتسودان

شهد والي ولاية البحر الأحمر اللواء ركن (م) مصطفى محمد نور محمود رئيس اللجنة الأمنية بالولاية إنطلاق الحملة الأمنية المشتركة والتي شاركت فيها القوات المسلحه والشرطة والمخابرات والخلية الأمنيه بمدينة بورتسودان بحضور السيد مدير شرطة الولاية اللواء شرطة (حقوقى) د/نصرالدين محمد فضل المولى مقرر لجنة أمن الولاية والسادة أعضاء اللجنة اللجنة والمدير التنفيذي لمحلية بورتسودان ومدير شرطة محلية بورتسودان والجهات ذات الصلة.

وقال اللواء ركن محمد عثمان حمد قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية ان الحملة حققت أهدافها المطلوبة في تحقيق الأمن والاستقرار وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون حيث تم تنفيذ خطط أمنية محكمة ونوعية تستهدف المشتبهين والمتفلتين ومعتادي الإجرام والخلايا النائمة وفق المعلومات المرصودة من الأجهزة الأمنية مؤكداً بأن الحملة إستهدفت إجتثاث ومحاربة الظواهر السالبة التي إنتشرت مؤخرا في معظم أنحاء وأحياء المدينة وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) بأن الحملة شملت السوق الكبير – وأحياء ديم مدينة دبايوا – ديم عرب – السوق الشعبي – اكورد سلالاب- ولع – ديم النور – الشهداء – الثورة – هدل- سلبونا – كورنيش السيلاند – دلالة زين – الكورنيش الرئيسى.

المكتب الصحفي للشرطة