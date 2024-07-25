سياسية
قوة من “الميليشيا” تقدر بـ”فصيلة مشاة” بكامل تسليحها سلمت نفسها في شندي
قال مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية بأن قوة من “الميليشيا” تقدر بـ”فصيلة مشاة” بكامل تسليحها سلمت نفسها إلى القوات المسلحة في مدينة شندي بولاية نهر النيل، إلى جانب تسليم عدد من العربات القتالية، وأن القوات المسلحة ترحب بالعائدين من صفوف “التمرد” إلى أحضان الوطن وقواته المسلحة.
إعلام القوات المسلحة
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