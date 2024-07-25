سبعينية نافست على لقب ملكة جمال تكشف سر رشاقتها – صورة

نافست الأمريكية ماريسا تيجو، البالغة من العمر 72 عامًا، في مسابقة ملكة جمال تكساس الأمريكية. رغم أنها لم تفز، إلا أنها لفتت الأنظار بمظهرها ورشاقتها.

في مقابلة مع مجلة «People»، قالت تيجو: “أتناول طعامًا صحيًا للغاية، أفضل الخضار والفواكه ودقيق الشوفان، ولا أتناول الجبن أو اللحوم المصنعة أو الخبز الأبيض”.

وأضافت أن سر جمالها الدائم هو اتباع نظام غذائي نظيف وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. وأوضحت تيجو: “لا أنصح باتباع أنظمة حمية قاسية لأنها قد تأتي بنتائج عكسية”.

صحيفة الخليج